Bakan Göktaş, Antalya Kepez’deki hortumda ölenler için taziye mesajı yayımladı

Bakan Göktaş, Antalya Kepez’deki hortumda ölenler için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya’nın Kepez ilçesindeki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Göktaş, yaralanan vatandaşın sağlığına kavuşmasını temenni etti, ekiplerin sahada ve hastanede yanlarında olduğunu belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki mesajında şunları kaydetti:
"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşımızın bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bakanlık olarak, Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada ve hastanede vatandaşlarımızın yanındayız."
Kaynak: AA