EMİNE ERDOĞAN, MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Fuarı'na mesaj gönderdi. Mesajında ailenin tüm toplumların en temel yapı taşı, medeniyetlerin yükseldiği beşik ve tüm dinlerin kutsalı olduğunu belirten Emine Erdoğan, bugünün dünyasında yaşanan hızlı dijital dönüşüm, bireyselleşme eğilimleri ve değerler erozyonu gibi etkilerin aile yapısında ciddi kırılma ve çözülmelere yol açtığını vurguladı. Bu bağlamda aile kurumunun karşı karşıya bulunduğu olumsuz değişimlere dikkat çekmenin, aile müessesesinin bireyden topluma uzanan vazgeçilmez önemini hatırlatmanın ve bunu küresel diyaloğa dönüştürmenin elzem bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"O nedenle aileyi mukavemetli kılmada ve geleceğe taşımadaki ortak sorumluluğumuzu yerine getirmenin insanlığa yapılan büyük bir hizmet olduğu kanaatindeyim. Bu şuurla 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen ve aile olgusunu çok boyutlu bir şekilde ele alan Uluslararası Aile Fuarı'nın kültürler arası bir bilgi ve deneyim paylaşımına zemin hazırlayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle fuarı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Türkiye Diyanet Vakfına tebriklerimi iletiyor, bu konuda göstermiş oldukları hassasiyet ve sürdürdükleri titiz çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum. Yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm STK'lere ve katılımcılara kıymetli katkıları için teşekkür ediyor, herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum."

Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,