Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı Hedeflerini Açıkladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri'de yaptığı açıklamada, "Aile ve nüfus yapımızdaki menfi gidişatı tersine çevireceğimiz 2026-2035 dönemini kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' var. Hedefimiz, aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı yoğunlaştırmak olacak" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Hacıbektaş ilçesinde Kadıncık Ana Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından Hacıbektaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ailede 'Kadıncık Ana' İzleri' adlı panele katıldı. Bakan Göktaş'ın yanı sıra panele; Vali Ali Fidan, AK Parti milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile MHP Nevşehir Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'Ailede 'Kadıncık Ana' Paneli'ne katılmanın mutluluğunu yaaşdığını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasında, "Bugün, Kadıncık Ana'nın temsil ettiği merhameti, emeği ve dirayeti konuşmak, aileyi ayakta tutan bu kök değerleri hatırlamak için bir aradayız. Birbirinden değerli konuşmacılarımız, Alevilik-Bektaşilik geleneğinde kadın olgusunu ve Kadıncık Ana'nın bu gelenekteki yerini farklı yönleriyle ele alacak. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız başta olmak üzere, konuşmacılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Kadıncık Ana'nın bir ışık olduğunu da söyleyen Bakan Göktaş, "Alevi-Bektaşi yolunda çok güçlü bir kavram vardır; çerağ. Çerağ, sadece yakılan bir kandil değildir. Hakikatin ışığıdır, yolun edebidir, gönülleri aydınlatan irfandır. Çerağ uyandırılırken, esasında bir hatırlayış başlar. Birliğin, paylaşmanın, incitmeden konuşmanın yani insanı insan yapan değerlerin hatırlayışı çerağ, karanlıkta yön buldurur. Bu yüzden evde ocak, toplumda dirlik, yolda hizmet ve sorumluluk demektir. Bir çerağ yanıyorsa, orada umut, orada emek vardır. Orada 'ben' değil, 'biz' vardır. İşte, Kadıncık Ana, tam da bu anlamda, bir çerağ, bir ışıktır" diye konuştu.

'YENİ BİR YOL HARİTASINI HAYATA GEÇİRDİK'

Kadınların her geçen gün daha da güç kazandığını da dile getiren Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bugün Kadıncık Ana'nın temsil ettiği bu değerleri, tarihimizin her döneminde ocakları ayakta tutan anaların, gönül birliğini diri tutan bacıların izinde görüyoruz. Aynı irfana, ekonomiyi büyüten, siyasete yön veren, bilim ve teknolojide değer üreten kadınların emeğinde şahitlik ediyoruz. Bu nedenle kadınların her alanda söz sahibi olmasını, medeniyetimizin bize yüklediği bir sorumluluk, geleceğe dair güvence olarak görüyoruz. Bu anlayış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü vizyonuyla her geçen gün daha da güç kazandı. Kadınlar ekonomide, siyasette, sosyal hayatta daha görünür ve daha etkin oldu. Attığımız kararlı adımlarla kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da büyüttük. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızla, kadınların haklarını ve kazanımlarını somut adımlarla kalıcı hale getiren bir yol haritasını hayata geçirdik. Bugün tüm kurumlarımız, tarımda, sanayide, teknolojide, eğitimde, sağlıkta, her alanda kadının güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor."

'KADINI GÜÇLENDİREN HER ADIM AİLEYİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR'

Geçen yıl 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Koordinasyon Kurulları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, "Çalışmalarımızı yerelde daha kapsayıcı biçimde yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadının güçlendiği her adım, aileyi de sağlamlaştırıyor. Aile güçlendikçe toplumun huzuru, birliği ve yarınlara olan güveni artıyor. Modern dünyanın hızlı dönüşümü, kadın ve aile politikalarının, bir medeniyet meselesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu anlamda, dijitalleşmeden demografik değişimlere, küreselleşmeden sosyal dönüşüme kadar pek çok başlık, kadını ve aileyi merkeze alan bütüncül politikaları zorunlu kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı'nın temelinde işte bu anlayış vardı. 2025 yılı boyunca aileyi ve demografik yapıyı güçlendirecek sosyal politikalarımıza hız kazandırdık. Bu kapsamda; kadını desteleyen, çocuğu koruyan, yaşlıyı gözeten ve aileyi bir bütün olarak ele alan politikalarımızı daha güçlü bir koordinasyonla hayata geçirdik. 19 bini aşkın faaliyet ve etkinlikle, aile değerlerini yaşatan bu seferberliği ülkemizin dört bir yanına taşıdık" ifadelerini kullandı.

'HUZUREVİNİN ARSA TAHSİSİ YAPILDI'

Sosyal destekten istihdama, eğitimden bakım hizmetlerine kadar her alanda, ailenin değişen ihtiyaçlarını dikkate alan yeni uygulamaları devreye aldıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Büyüklerimizin aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyen; bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini yaygınlaştırdık. Bir müjdeyi de paylaşmak isterim. Biliyorsunuz, Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, mevcut fiziki koşullar nedeniyle risk barındırıyor. Bu nedenle Hacıbektaş'a yeni bir huzurevi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Huzurevinin arsa tahsisi yapıldı. İnşallah en kısa sürede proje ve planlama sürecini tamamlayarak inşaatı başlatacağız. Bakanlık olarak büyüklerimize, ihtiyaçlarına cevap veren daha güvenli, daha konforlu ve daha donanımlı bir yaşam alanı sunacağız" dedi.

Gelecek 10 yıllık politikalarına da değinen Bakan Göktaş, "Şimdi önümüzde, aile ve nüfus yapımızdaki menfi gidişatı tersine çevireceğimiz 2026-2035 dönemini kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' var. Son yıllarda bu alanda ivme kazandırdığımız politikalarımızı yeni dönemde, daha köklü ve uzun vadeli perspektifle yaygınlaştıracağız. Bu dönemde hedefimiz; aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı yoğunlaştırmak olacak. Kuşaklar arası dayanışmayı yeniden tahkim eden bir sosyal politika mimarisi inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi ve politikalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle de sizleri, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' hedeflerimizi, güçlü iş birliğiyle ve sahada somut sonuç üreten adımlarla bu büyük seferberliğin paydaşı olmaya davet ediyorum. Bizler Hacı Bektaş-ı Veli'nin işaret ettiği bu eşitlik ve muhabbet iklimini, sosyal politikanın diliyle güçlendirmeyi, sahada somut karşılığı olan hizmetlerle yaşatmayı görev biliyoruz. Kadını güçlendiren, aileyi koruyan ve toplumu geleceğe hazırlayan her adımı, işte bu irfanın, bu medeniyet birikiminin rehberliğinde atıyoruz. İnanıyoruz ki kadının emeğinin, sözünün ve varlığının güçlendiği her yerde aile güçlenecek. Toplum direnç kazanacak. Türkiye daha güçlü yarınlara yürüyecektir" değerlendirmesinde bulundu.