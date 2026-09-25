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Bakan Göktaş, ADEM ve SODAM'da Gastronomi Turizmi Derneği'yle protokol imzaladı

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Bakan Göktaş, ADEM ve SODAM'da Gastronomi Turizmi Derneği'yle protokol imzaladı
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Bakan Göktaş, ADEM ve SODAM'da gastronomi eğitimini güçlendirmek için Gastronomi Turizmi Derneği ile protokol imzalandığını duyurdu. İş birliğiyle kadınların bilgi ve becerilerini nitelikli üretime dönüştürmeleri, ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinmeleri hedefleniyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Destek Merkezlerimiz (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezlerimizde (SODAM) gastronomi alanındaki eğitim ve üretim süreçlerini yeni imkanlarla güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Gastronomi Turizmi Derneği ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle Aile Destek Merkezlerimiz ve Sosyal Dayanışma Merkezlerimizde gastronomi alanındaki eğitim ve üretim süreçlerini yeni imkanlarla güçlendiriyoruz. Bu iş birliğiyle kadınların gastronomi alanındaki bilgi ve becerilerini nitelikli üretime dönüştürmelerini, ulusal ve uluslararası pazarlarda kalıcı bir yer edinmelerini hedefliyoruz. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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