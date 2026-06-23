Bakan Göktaş: Kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağladık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağlayarak 83 bin 98 engelli bireyin kamuya yerleştirilmesini sağladık" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2026-2030) Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, engelli politikalarına bakarken meseleyi yalnızca ihtiyaçlar, destekler ve hizmetler üzerinden okumanın eksik kalacağını söyleyerek, "Çünkü burada asıl gördüğümüz şey, insanın sahip olduğu büyük potansiyeldir. Her bireyin hayata kattığı bir değer, taşıdığı bir tecrübe, ortaya koyabileceği bir kabiliyet vardır. Bizim sorumluluğumuz, bu değerin görünür olacağı, bu kabiliyetin gelişeceği, bu tecrübenin toplumsal hayata yön vereceği imkanları oluşturmaktır. Bu nedenle engelli politikalarını bir sosyal hizmet alanı olarak değil insan sermayesini, toplum dayanışmasını ve ortak yaşam kültürünü büyüten stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Çünkü engelli bireylerin her alanda daha fazla yer alması sadece bireysel hayatları zenginleştirmez; toplumun bakışını genişletir, kurumların kapasitesini artırır, hizmet kalitesini yükseltir, birlikte yaşama kültürünü derinleştirir. Bu yüzden bizim için engelli politikaları, insanı merkeze alan kalkınma anlayışının en canlı göstergelerinden biridir. Peki neden böyle bir perspektif olmalı? Çünkü engelli bireyleri yalnızca korunması gereken kişiler olarak konumlandıran dil, onları pasif bir noktaya iter. Oysa güçlü bir politika dili, engelli bireyi hayatın öznesi olarak görür; eğitim alan, çalışan, üreten, karar veren, katkı sunan, yön gösteren, ilham veren etkin bir birey olarak kabul eder" dedi.

'ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

24 yıldır engelli politikalarında hak temelli, kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımı esas aldıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli politikaları, sosyal devletimizin en güçlü alanlarından biri haline gelmiştir. Bu yaklaşım, her bireyin emeğini ve katkısını Türkiye'nin geleceğine yön veren büyük bir vizyonu temsil etmektedir. Bu kapsamda 2005 yılında çıkarılan Engelli Kanunu, engelli vatandaşlarımızın hayatına yenilikler katan büyük bir reformdur. Tüm imkanlarımızı, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşerek günlük hayata katılabilmeleri için seferber ettik. Engelli vatandaşlarımızın emeğiyle, becerisiyle ve üretimiyle hayatın içinde daha etkin yer alması için istihdamı öncelikli başlıklarımızdan biri yaptık. 2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağlayarak 83 bin 98 engelli bireyin kamuya yerleştirilmesini sağladık. Özel sektörde ise korumalı iş yerlerini teşvik ederek engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'275 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE EVDE BAKIM YARDIMI SAĞLADIK'

Engelli bireylerin ailelerinden ve alıştıkları sosyal çevreden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını anlatan Bakan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı kapsamında 516 bin 386 ailemize, aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 275 milyar liranın üzerinde Evde Bakım Yardımı sağladık. Halihazırda 81 ilimizde faaliyet gösteren 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizde binlerce vatandaşımıza destek sunuyoruz. Diğer yandan, kamu ve özel olmak üzere toplam 451 bakım merkezinde 39 bin 548 engelli bireye yatılı hizmet sunuyoruz. Özel bakım merkezlerinden yararlanan engelli vatandaşlarımızın tamamına yakınının bakım ücretlerini Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Mevzuat düzenlemeleriyle bakım merkezlerinde, yapay zeka destekli kamera izleme sistemini hayata geçirerek denetimlerimizi daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'4 BİN 146 KURUMA 'ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ' VERDİK'

Bakan Göktaş, 2 hafta önce, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen 'İlk Yıllar, Hayat Boyu Etki' başlıklı yan etkinlikle bütün dünyaya örnek bir model sunduklarını ifade ederek, "Bunun yanı sıra 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek olmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte, 821 danışmanımızla, 18 ilimizde, 3 bin 808 aileye bireysel danışmanlık hizmeti sağladık. Bu yıl içerisinde 16 ilimizde daha bu hizmeti sunmaya başladık. Diğer yandan erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın günlük hayata katılımını kolaylaştıran temel bir hizmeti standardı olarak ele aldık. Şehirlerimizi engelsiz kılma çalışmaları kapsamında, 81 ilde vali başkanlığındaki komisyonların kararlarıyla 4 bin 146 kuruma 'Erişilebilirlik Belgesi' verdik. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 30 bin 939 kişiye eğitim vererek kurumsal farkındalığı güçlendirdik. Ayrıca, dijital alanda da engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve etkin şekilde ulaşabilmeleri için yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 'Erişilebilirlik Dijital Bilgilendirme Platformu'nun hazırlanmasında da son aşamaya geldik. Bu platformla kurumlarımızın standartlar, mevzuat ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgiye tek noktadan ulaşmasını sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl aralık ayında hayata geçirdiğimiz 'Engelsiz Türkiye Mobil Uygulaması' ile hizmetlerimizi vatandaşlarımıza daha yakın hale getirdik. Böylece, ihtiyaç duyulan bilgiye, yönlendirmeye ve desteğe tek noktadan daha kolay ulaşılmasının önünü açtık. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı