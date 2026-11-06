Bakan Göktaş, 81 ilde Sıfır Atık Kadın Elçisi olmaya tüm kadınları davet etti

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm kadınları 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında 81 ilde yeşil dönüşümün öncüsü olacak Sıfır Atık Kadın Elçisi olmaya davet etti.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"COP31 yolculuğumuzda Sıfır Atık Kadın Elçilerimizi arıyoruz. Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' kapsamında, 81 ilimizde yeşil dönüşümün öncüsü olacak yol arkadaşlarımızı arıyoruz. Mutfağından, evinden ve mahallesinden başlayarak değişimi büyütecek, yaşadığı çevreye ilham verecek tüm kadınları Sıfır Atık Elçisi olmaya davet ediyorum. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu 'ksgm_sosyalstatu@aile.gov.tr' adresine göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Son başvuru tarihi 27 Kasım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı