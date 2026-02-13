Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda Filistin meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin ve bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
