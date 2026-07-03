Bakan Fidan, NATO Zirvesi öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Zirvesi öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek ile bakanlıkta bir araya geldi.
Kaynak: AA / Muhammet Tarhan