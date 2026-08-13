Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad'ı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA