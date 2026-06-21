Bakan Fidan, Kahire'de Mısırlı ve Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen dörtlü toplantı kapsamında Mısır ve Sudan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile görüşmeler yaptı.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında bulunduğu Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Sudanlı mevkidaşı Salim ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Kaynak: AA / Tuğba Altun