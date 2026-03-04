MSB: İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat olayı hakkında Türkiye'nin tepkisini iletti ve çatışmaların yayılmasını önlemek için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
BAKAN FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞI ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı