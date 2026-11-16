Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Gerapetritis Brüksel'deki toplantıda görüştü

Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşı Gerapetritis Brüksel'deki toplantıda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü. Görüşme, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki bakanlar toplantısı marjında yapıldı; Bakanlığın X hesabından duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Brüksel'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştüğü bildirildi.
Kaynak: AA