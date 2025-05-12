Bakan Fidan ile Rubio Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Rubio'nun, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları da ele alındı.