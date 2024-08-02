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Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal'e taziyelerini iletti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.

- Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal'e taziyelerini iletti

Bakan Fidan, Doha'da

DOHA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede İsmail Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halid Meşal Hakan Fidan Katar Doha Politika Güncel Haberler

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