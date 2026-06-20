Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a Gidiyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne katılmak üzere Kahire'ye ziyarette bulunacak. Fidan yapacağı görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki mutabakat sürecinde taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı müteyakkız olunması gerektiğini vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Haziran'da Kahire'de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne katılacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan ziyaret kapsamında Mısır ve diğer ülkelerden yetkililerle görüşmeler yapacak. Fidan Kahire'deki temaslarında, ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasından büyük memnuniyet duyulduğunu ve imzacı tarafların çabalarının takdir edildiğini ifade edecek. Süreçte Pakistan'ın arabuluculuğunun ve katkıda bulunan diğer ülkelerin oynadıkları rolün önemini vurgulayacak olan Fidan, Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini belirtecek. Fidan, bu süreçte taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı müteyakkız olunması gerektiğinin altını çizecek.

Dörtlü mekanizma katılımcı ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun son süreçte bir kez daha görüldüğüne dikkati çekecek olan Fidan, mekanizmanın, bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkileri güçlendirmek ve yaşanan krizlerden gerekli dersleri çıkararak, sorunları bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda ortak çabalarla bertaraf etmek amacıyla kurulduğunu dile getirecek. Fidan, bu formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşmasının ve zamanı geldiğinde yeni katılımlarla genişlemesinin önemli olduğunu ifade edecek.

Fidan görüşmelerde, İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci, saldırgan ve provokatif eylemlerinin sona erdirilmesinin sağlanması için Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydedecek. Fidan, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde nihayete erdirilmesinin Orta Doğu'da barış, istikrar ve huzurun anahtarı olduğuna işaretle, dört ülke olarak diğer bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gayret göstermeye devam edileceğini dile getirecek.

Kaynak: ANKA