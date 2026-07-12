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Dışişleri Bakanı Fidan'dan, Eski Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Sani İçin Taziye Mesajı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı. Fidan, merhumun küresel barış ve istikrar için gösterdiği çabaları minnettarlıkla hatırlayacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için yayınladığı taziye mesajında, "Küresel barış ile istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnettarlıkla hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı. Fidan, şunları kaydetti:

"Katar Devleti'nin eski Emiri ve Yüce Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'nin babası Yüce Baba Emir Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Yüce Emir, seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamıydı. Türkiye ile ilişkileri ilerletmeye verdiği değeri ve bölgesel ve küresel barış ile istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnettarlıkla hatırlayacağız. Ailesine ve Katar halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, Yüce Baba Emir Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'ye Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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