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Bakan Fidan, Bangladeş'te Rohingyaların Kaldığı Mülteci Kampını Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Cox's Bazar'da Rohingyaların kaldığı mülteci kamplarını ve Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'ni ziyaret ederek, 'Bir insanlık dramı yaşanmakta' dedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'teki Cox's Bazar'da Rohingyaların kaldığı mülteci kamplarını ve Türkiye- Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'ni ziyaret etti. Fidan, "Maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar kentinde Rohingyaların mülteci kamplarını ziyaret etti. TİKA, AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere ilgili kurumların insani yardım faaliyetleri ve Sağlık Bakanlığı'nın işlettiği Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nin hizmetlerini inceleyen Fidan, değerlendirmelerde bulundu. Fidan, bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda. Tabii, keşke bu dramlar olmasa, keşke biz de yardım etmek durumunda kalmasak. Ama dramlar olduğu zaman sadece yakın çevremizde değil, uzak coğrafyalarda da kardeşlerimizi yalnız bırakmamız söz konusu değil. Burada Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çok büyük hassasiyet var" dedi.

Bu kampta 2017'den bu yana bir milyondan fazla Arakanlı Müslümanın yaşadığını kaydeden Fidan, krizin ilk gününden itibaren sağlık hizmeti ve diğer eğitim hizmetleri veren Türkiye'nin yardım kuruluşlarının olduğunu ve Sağlık Bakanlığı'nın hastanesinin olduğunu söyledi. Fidan, "Arkadaşlar binlerce kilometre uzakta, bu şartlar altında canla başla çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada AFAD, TİKA, Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'deki bütün sivil toplum teşkilatları muazzam bir faaliyet ortaya koyuyor. Ama tabii bu, buradaki dramın içinde bulunan insanların durumuna bir geçici çözüm, bir yardım" dedi. Fidan, Dışişleri Bakanı olarak gelmesindeki en büyük amacın "siyasi ve stratejik seviyede, buradaki kardeşlerimizin durumunu kalıcı olmaktan çıkartıp daha farklı bir duruma nasıl götürebiliriz, uluslararası toplumla beraber bunun nasıl yapılabileceği" olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Tabii burada özel bir teşekkürü Bangladeş hükümetine de yapmak lazım. Onlar da sürekli bizimle beraberler. Burada da büyük bir misafirpervelik ortaya koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, "Biz Suriye'deki kardeşlerimiz savaştan kaçtıkları zaman milyonlarca kardeşimize kucak açmıştık. Bangladeşli kardeşlerimiz de kucak açmış durumdalar. Onların başbaşa kaldıkları sorunu çok iyi biliyoruz. Burada iklim şartları her zaman için elverişli olmuyor. Ama buradaki çalışan gerek sağlık personelimizin gerek diğer personelimizin moralleri çok yüksek. Canla başla çalışıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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