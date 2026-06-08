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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel iş birliği ve ortak projeler ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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