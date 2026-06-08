Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel iş birliği ve ortak projeler ele alındı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı