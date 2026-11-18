Bakan Fidan, ABD'nin Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barrack'ı Ankara'da kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile başkentte bir araya geldi. Diplomatik kaynaklara göre Fidan, Barrack'ı Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, başkentte Barrack ile bir araya geldi.
Kaynak: AA