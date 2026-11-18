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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, başkentte Barrack ile bir araya geldi.

Kaynak: AA