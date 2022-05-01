Bakan Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti

Koronavirüs salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Maske kullanım zorunluluğu 26 Nisan'da yapılan Bilim Kurulu toplantısında sadece toplu taşıma araçlarında uygulanacak şekilde kısıtlandı.

BAKAN KOCA BAYRAM DÖNÜŞÜNÜ İŞARET ETTİ

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama maske zorunluluğu ile ilgili bayram sonunu işaret eden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Koca şu ifadeleri kullandı: "COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!"

TOPLU TAŞIMA HARİÇ MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

26 Nisan'da düzenlenen Bilim Kurulu toplantısın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.