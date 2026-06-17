Haberler

Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya gelerek yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerini ele aldı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın ilgili kuruluşlarından RTÜK'ün Başkanı Daniş ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Daniş'ten RTÜK'ün faaliyetleri ve kurul gündeminde yer alan başlıklara ilişkin bilgi aldıklarını ifade eden Ersoy, Kültür ve iletişim alanında nitelikli üretimi destekleyen çalışmaların, kurumlar arasındaki eşgüdüm ve iş birliğiyle sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti

Dünyaca ünlü yıldızın eşiydi! Yıllar ona hiç acımadı
G7’de 'Beyrut' çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

Müttefikler arası Lübnan çatlağı: Netanyahu'yu çok sert uyardı

Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Motosikletlerle gelip katliam yaptılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var