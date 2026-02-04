Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Sürdürülebilir turizm ve sektörümüzün dijital dünyadaki görünürlüğünü ele aldık. Türkiye'nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz."