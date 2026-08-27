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Tlos Antik Tiyatrosu'nda Restorasyon Tamam, Aydınlatma Güneş Enerjisiyle

Tlos Antik Tiyatrosu'nda Restorasyon Tamam, Aydınlatma Güneş Enerjisiyle
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Ersoy, kurulan güneş enerjisi sistemiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında yenilenebilir enerjiden yararlanılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kurulan güneş enerjisi sistemiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında yenilenebilir enerjiden yararlanılacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nun mimari bütünlüğünün ve farklı tarihsel evrelerinin restorasyon çalışmaları sırasında titizlikle korunduğunu belirtti.

Tlos özelinde bir ilki hayata geçirdiklerini ifade eden Ersoy, kurulan güneş enerjisi sistemi (GES) sayesinde antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacağını kaydetti.

Çevre dostu aydınlatma sistemiyle ziyaretçilerin Tlos'un eşsiz atmosferini akşam saatlerinde de deneyimleyebileceğini belirten Ersoy, tarihi alanları yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturarak kültürel mirası sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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