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Bakan Ersoy, Sultanahmet'te ziyaretçilerle sohbet edip kestane aldı

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Bakan Ersoy, Sultanahmet'te ziyaretçilerle sohbet edip kestane aldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Meydanı'nda yürüyüş yaparak turistlerle sohbet etti. Ersoy, ziyaretçilere Türkiye'yi nasıl bulduklarını sordu; ardından meydandaki kestane tezgahından alışveriş yaptı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Meydanı'nda yürüyüş yaparak yerli ve yabancı turistlerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan Sultanahmet Meydanı'nı yürüyerek gezdi. Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasındaki alanda vatandaşlar ve ziyaretçilerle sohbet eden Bakan Ersoy, turistlere Türkiye'yi nasıl bulduklarını ve daha önce gelip gelmediklerini sordu. Ziyaretçiler Türkiye'yi çok beğendiklerini ifade ederek izlenimlerini paylaştı.

Ersoy, turistlere Türkiye'ye ilk kez mi geldiklerini, daha önce de Türkiye'yi ziyaret edenlere ise kaçıncı gelişleri olduğunu sordu. Ziyaretçiler, Ersoy'un Türkiye'yi beğenip beğenmedikleri yönündeki sorusuna da Türkiye'yi çok beğendiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Sohbetin ardından meydandaki bir kestane tezgahına uğrayan Ersoy, satıcıdan kestane alarak yürüyüşüne devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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