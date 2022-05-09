Bakan Ersoy: "Son 20 yılda restore edilen eser sayısı 5680 olmuştur" - Haberler

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Bakan Ersoy: "Son 20 yılda restore edilen eser sayısı 5680 olmuştur"

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası programına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası programına katıldı.(1)

Bakan Ersoy:

"Son 20 yılda restore edilen eser sayısı 5680 olmuştur"

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Haftası, fuat oktay, Güncel, Haberler

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