Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası programına katıldı.(1)

Bakan Ersoy:

"Son 20 yılda restore edilen eser sayısı 5680 olmuştur"