Bakan Ersoy: "Son 20 yılda restore edilen eser sayısı 5680 olmuştur"
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası programına katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası programına katıldı.(1)
Bakan Ersoy:
"Son 20 yılda restore edilen eser sayısı 5680 olmuştur"
AA / Sıtkı İlanbey - Güncel