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Bakan Ersoy, Soma'daki maden göçüğünde ölen işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy mesajında yaralı işçilere acil şifa, göçükten etkilenenlere geçmiş olsun diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçilerimize acil şifalar temenni ediyor, göçükten etkilenen tüm kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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