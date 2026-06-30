Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle anarak, onun İslam bilim ve teknoloji tarihine katkılarını vurguladı ve Sezgin’in yazma eser koleksiyonunun dijital erişime açıldığını hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İslam bilim ve teknoloji tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, eserleri başta olmak üzere çalışmalarıyla bu mirasın keşfinin ve görünür kılınmasının öncülerinden büyük bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. 2013'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Fuat Sezgin Hocamız, ortaya koyduğu eşsiz eserlerle yalnızca bilim dünyasına değil, tüm insanlığa kalıcı bir miras bırakmıştır."

Ersoy, geçen sene Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu'nu dijital erişime açarak bu kıymetli mirasın araştırmacılarla ve gelecek nesillerle buluşmasını sağladıklarını belirtti.

Koleksiyonun tamamına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının resmi internet sitesi "http://yek.gov.tr" üzerinden erişim sağlandığını aktaran Ersoy, Prof. Dr. Sezgin'in, ilme adanmış mirasını yaşatmaya ve daha geniş kitlelere ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Katilin 'şekerim var' bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu

Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü komedyenden ilk açıklama
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı