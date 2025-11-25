Bakan Ersoy: Mimar Sinan'dan Bu Yana Ayasofya'da Gerçekleştirilen En Kapsamlı En Geniş Çaplı Restorasyon Sürecini Başlattık

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mimar Sinan'dan bu yana Ayasofya'da gerçekleştirilen en kapsamlı en geniş çaplı restorasyon sürecini başlattık. Külliyenin her noktasında çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zamanın İzleri-Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması"nın ödül törenine katıldı.

"Vakıf eserlerimizi gelecek nesillere en doğru ve en sağlam şekilde aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Turizm Bakanlığı olarak vakıf kültürünü güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti ve "Ecdat yadigarı vakıflarımızı, vakıf eserlerimizi gelecek nesillere en doğru ve en sağlam şekilde aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Ayasofya'nın UNESCO'daki statüsünün korunması için ciddi bilimsel çalışmalar yürütüyoruz"

Restorasyon projelerinin önemine de vurgu yapan Ersoy, özellikle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen kapsamlı çalışmalara dikkati çekti. Ayasofya'nın ibadete açılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kararlı duruşu ve güçlü iradesi" sayesinde gerçekleştiğini hatırlatan Ersoy, caminin UNESCO'daki statüsünün korunması için ciddi bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ayasofya'da en geniş kapsamlı restorasyon sürecini başlattıklarını kaydeden Ersoy, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde üstümüze düşen neyse yapmak için kollarımızı sıvadık ve Mimar Sinan'dan bu yana Ayasofya'da gerçekleştirilen en kapsamlı en geniş çaplı restorasyon sürecini başlattık. Külliyenin her noktasında çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Ayasofya'da gerçekleştirilen güçlendirme, onarım ve koruma çalışmalarının mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir seferberlik olduğuna vurgu yaptı. Ersoy, bilim heyetinin çalışmalarını Prof. Dr. Can Binan, Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Prof. Dr. Ahmet Güleç, Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ve Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten gibi isimlerin yürüttüğünü söyledi.

Kubbe, minare ve dış cephede devam eden teknik işlemler hakkında ayrıntılar paylaşan Ersoy, deprem güçlendirme kapsamında kubbenin kurşun kaplamalarının yenilendiğini, mozaiklerin korunması için kurulan çelik konstrüksiyonun 43,5 metre yüksekliğe ulaştığını belirtti. Bakan Ersoy, zemini korumak için uygulanan çok katmanlı sistemin de Ayasofya'nın özgün dokusunun zarar görmemesi amacıyla titizlikle planlandığını aktardı ve çalışmaların ibadet düzenini aksatmamak için yatsı sonrası başlayıp sabah namazına kadar sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm sanatçılara ve jüriye teşekkür ederek yarışmanın vakıf kültürüne yönelik farkındalığı artıracağını, topluma ilham veren ve gelecek nesiller için kalıcı bir hafıza oluşturan bir vesile olduğunu söyledi. Fotoğraf sanatının bu mirası geleceğe taşıyan gücüne de konuşmasında yer veren Bakan Ersoy, yarışmayı vakıf medeniyeti ruhunun diri tutulmasına sağladığı katkı nedeniyle son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Ersoy, vakfın sadece maddi bir bağış değil, insanın yüreğini, kalbini ve ruhunu da sonsuzluğa bağlaması olduğunu ifade etti. Vakıf geleneğinin yetimlerden yaşlılara, şehirlerden doğaya kadar insanlığın tüm kesimlerini düşünen bir medeniyet anlayışı oluşturduğunu kaydeden Ersoy, gerçek zenginliğin mal biriktirmekle değil paylaşmakla mümkün olduğunu dile getirdi.