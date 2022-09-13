Bakan Ersoy: "(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak" Güncel Haberler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un okula gelmesi Öğrencilerin Bakan Ersoy'u çiçeklerle karşılaması Bakan Ersoy'un çocuklara proje hakkında bilgi vermesi Bakan Ersoy'un öğrencilerle sırada oturması Bakan Ersoy'un çocuklara Kültürel miras koruyucu kimliklerini vermesi Bakan... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un okula gelmesi Öğrencilerin Bakan Ersoy'u çiçeklerle karşılaması Bakan Ersoy'un çocuklara proje hakkında bilgi vermesi Bakan Ersoy'un öğrencilerle sırada oturması Bakan Ersoy'un çocuklara Kültürel miras koruyucu kimliklerini vermesi Bakan Ersoy'un açıklamaları ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.(1) Güncel Kaynak: AA / Bekir Bektaş Mehmet Nuri Ersoy Mehmet Nur Antalya Güncel Haberler

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