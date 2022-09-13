Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Ersoy: "(Kültürel Miras Koruyucuları Projesi) Hedefimiz bu projeyi Türkiye geneline yaymak"

Güncel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un okula gelmesi Öğrencilerin Bakan Ersoy'u çiçeklerle karşılaması Bakan Ersoy'un çocuklara proje hakkında bilgi vermesi Bakan Ersoy'un öğrencilerle sırada oturması Bakan Ersoy'un çocuklara Kültürel miras koruyucu kimliklerini vermesi Bakan...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un okula gelmesi

Öğrencilerin Bakan Ersoy'u çiçeklerle karşılaması

Bakan Ersoy'un çocuklara proje hakkında bilgi vermesi

Bakan Ersoy'un öğrencilerle sırada oturması

Bakan Ersoy'un çocuklara Kültürel miras koruyucu kimliklerini vermesi

Bakan Ersoy'un açıklamaları ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.(1)

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Mehmet Nur Antalya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title