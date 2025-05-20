Bakan Ersoy, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Bir Araya Geldi

Bakan Ersoy, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Bir Araya Geldi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri ile bir araya gelip Türkiye'nin kültür ve sanat vizyonuna yönelik istişarelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin kültür ve sanat vizyonuna yönelik istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Ersoy, "Ortak hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, kültürel mirasımızı yaşatarak geleceğe taşımak. Görevlerine yeni başlayan kıymetli kurul üyelerimize başarılar diliyor, çalışmalarının ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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