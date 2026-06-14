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Bakan Ersoy'dan Jandarma'nın 187. yılına övgü

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"Kültürel tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele ve ülkemize ait kültür varlıklarının izinin sürülerek yeniden vatan topraklarına kazandırılması süreçlerinde de Jandarma Teşkilatımızla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin teminatı olan Jandarma Genel Komutanlığının fedakarlığı, disiplini ve üstün görev anlayışıyla her zaman devletin en güçlü kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kültürel tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele ve ülkemize ait kültür varlıklarının izinin sürülerek yeniden vatan topraklarına kazandırılması süreçlerinde de Jandarma Teşkilatımızla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu alandaki değerli destekleri ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. Görevi başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm jandarma personelimize aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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