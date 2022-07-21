Bakan Ersoy: "Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Ersoy: "Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız"

AA - Mesut Tankulu - Güncel
 - Güncelleme:

Gezici kütüphane teslim tören alanı Gezici kütüphaneler ve törene gelen katılımcılar Gezici kütüphane içinde bulunan kitaplar, bilgisayar ve çalışma alanları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi incelemesi Kültür...

Gezici kütüphane teslim tören alanı

Gezici kütüphaneler ve törene gelen katılımcılar

Gezici kütüphane içinde bulunan kitaplar, bilgisayar ve çalışma alanları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi incelemesi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi uğurlaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un tören alanından ayrılması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gezici kütüphane araçları teslim töreninde konuştu.

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title