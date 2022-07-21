Bakan Ersoy: "Hedefimiz 2023'te gezici kütüphaneyi 81 vilayete ulaştırmış olacağız" Gezici kütüphane teslim tören alanı Gezici kütüphaneler ve törene gelen katılımcılar Gezici kütüphane içinde bulunan kitaplar, bilgisayar ve çalışma alanları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi incelemesi Kültür... Gezici kütüphane teslim tören alanı Gezici kütüphaneler ve törene gelen katılımcılar Gezici kütüphane içinde bulunan kitaplar, bilgisayar ve çalışma alanları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tören alanına gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi incelemesi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un gezici kütüphaneyi uğurlaması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un tören alanından ayrılması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gezici kütüphane araçları teslim töreninde konuştu. AA / Mesut Tankulu - Güncel Mehmet Nuri Ersoy Güncel Haberler

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