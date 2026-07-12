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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TDK'nin 94. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu'nun 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dilin doğru kullanılması ve zenginliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dilimizin doğru kullanılması, zenginliğinin korunması ve bilimsel çalışmalarla geliştirilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenen Türk Dil Kurumumuz, kuruluşundan beri bu alanda önemli katkılar sunmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Türk Dil Kurumunun (TDK) 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, güçlü bir dilin, güçlü bir düşünce dünyasının temeli olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkçenin asırlar boyunca biriken bilgi, birikim ve tecrübeyi geleceğe taşıyan en kıymetli değerlerden olduğunun altını çizdi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Dilimizin doğru kullanılması, zenginliğinin korunması ve bilimsel çalışmalarla geliştirilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenen Türk Dil Kurumumuz, kuruluşundan beri bu alanda önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türk Dil Kurumumuzun kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Türkçemize değer katan bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza ve kurum mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, emekleri için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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