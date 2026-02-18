Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan ramazan paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek ülkeye ve İslam alemine hayırlı ramazanlar diledi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ramazan ayına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rahmet, bereket ve dayanışma ayı olan ramazana kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, "Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönül bağlarını güçlendirmenin anlamını yeniden hatırladığımız bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, esenlik ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
