Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı Mesajı

Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramların manevi değerler, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bayramlar, yalnızca bir gelenek olarak değil, insanlığın özündeki iyiliği yaşatan ve yaşadıkça çoğaltan birer değerler mirası olarak değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin manevi değerlerini, yardımlaşma ve dayanışma duygularını en güçlü şekilde yaşadığı müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'na erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, kırgınlıkları unutturan, hoşgörüyü ve paylaşmayı yücelten özel zamanlar olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bayramlar, yalnızca bir gelenek olarak değil, insanlığın özündeki iyiliği yaşatan ve yaşadıkça çoğaltan birer değerler mirası olarak değerlendirilmelidir. Öte yandan bayramlar, manevi atmosferiyle milletçe birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirme fırsatı sunar.

Bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesini dilerken, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum."

Ersoy, bayramı aileleri ve sevdikleriyle geçirmek üzere yola çıkacaklara dikkatli araç kullanmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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