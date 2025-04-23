İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

Bakan Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu paylaşımı

Bakan Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'na ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu kıymetli projede yer almak, çocuklarımızın müzik eğitimi sürecine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'na ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu kıymetli projede yer almak, çocuklarımızın müzik eğitimi sürecine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen ve çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konserinde çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Bakanlık olarak bu projede yer almanın ve çocukların müzik eğitimi sürecine katkı sunmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bağlamadan kemana, Türk Sanat Müziği'nden Klasik Batı Müziği'ne uzanan zengin bir repertuvarla sahne alan çocuklarımız, yalnızca yetenekleriyle değil, taşıdıkları coşkuyla ve umutla da hepimizi etkiledi. Bu özel projenin hayata geçmesinde emeği geçen dört bakanlığımıza, üniversitelerimize, güzel sanatlar liselerimize, değerli şeflerimiz Prof. Burak Tüzün ve Hülya Kazan'a ve elbette yüreklerini ortaya koyan sevgili çocuklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sanatla büyüyen çocuklarımızın sesi, ülkemizin kültürel geleceğine ilham veriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.