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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu ve restorasyon çalışmalarının hassasiyetle sürdüğünü belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümünde olduklarını belirtti.

Ayasofya'nın "fethin sembolü" olduğuna işaret eden Ersoy, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşsiz emaneti Ayasofya'da, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürerek bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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