Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "19 Mayıs" mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında, Cumhuriyetin kuruluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin yeniden ayağa kalktığı, umutların yeniden filizlendiği bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ilk adımı attığı bu günün tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin ve milletimizin yarınlarına olan sarsılmaz inancının en güçlü göstergesidir. Çünkü gençlik, bir ülkenin enerjisi, umudu, değişim gücü ve en kıymetli hazinesidir. 19 Mayıs 1919 tarihinin 107'nci yıl dönümünde Cumhuriyetimiz, köklerini milletimizin azim ve fedakarlığından alan gölgesi geleceğe uzanan güçlü bir çınara dönüşme yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.

Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."