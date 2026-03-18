Haberler

Bakan Ersoy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de yazılan destan, bir milletin imanla, cesaretle ve sarsılmaz iradesiyle tarih sahnesine nasıl yön verdiğinin en güçlü nişanesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
Görüşmeye damga vuran hareket

Görüşmeye damga vuran hareket
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

Peri masalının bittiği an!
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü

Silahla şov yapıyordu, sonu çok kötü bitti
Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Savaşta bir ilk! Yalnızca İsrail'i vurmak için yapılan füze ateşlendi

Savaşta bir ilk! En güçlü silah ateşlendi