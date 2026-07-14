Ersoy: 15 Temmuz tarihi bir dönüm noktasıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk demokrasi tarihinin 15 Temmuz 2016 gecesi hain ve karanlık bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu karanlık gecenin milletin feraseti ile aydınlık bir sabaha ulaştığını ifade eden Ersoy, milletin kadın, erkek, yaşlı, genç demeden bağımsızlığına, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığını vurguladı.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi hafızalarımızda her daim diriliğini koruyacaktır. Bu cennet vatanda egemenlik her daim milletin olacaktır.

Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."