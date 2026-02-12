Kültür ve Turizm Bakan Ersoy, Berlin'de Türkçe öğrenen gençlerle buluştu Açıklaması

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü, toplumlar arasında kurulan bağın en canlı örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.

Ersoy, Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisinin açılışı için gittiği Almanya'da Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Açıklamada, Ersoy'un, kültür merkezinde düzenlenen öğrenci buluşmasında yaptığı konuşmasına yer verildi. Buna göre, Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü, toplumlar arasında kurulan bağın en canlı örneklerinden biridir." dedi.

Türk kültürünün Almanya'daki önemli temsil noktalarından biri olan merkezde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ersoy, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihsel dostluk, güçlü ekonomik ortaklık ve derin beşeri bağlarla her geçen gün daha da pekiştiğini dile getirdi.

Bakan Ersoy, Berlin'de 2012'den bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nün, bu ilişkinin en somut örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Ersoy, enstitüde yürütülen çalışmaların farklı kültürlerden insanların birbirini daha yakından tanımasına olanak sağladığını vurgulayarak, karşılaşmaların ortak insani değerler etrafında buluşmaya katkı sunduğunu aktardı.

Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerin karşılıklı güveni güçlendirdiğine ve kalıcı bağların kurulmasına zemin hazırladığına değinen Ersoy, kültür, sanat ve dil üzerinden kurulan temasların toplumlar arasında güçlü ilişkiler geliştirdiğine inandığını ifade etti.

Mehmet Nuri Ersoy, enstitüde emeği geçenlere teşekkür ederek, Berlin'de toplumlar arasında kalıcı bağlar kuran merkezin başarılarının artarak sürmesini temenni etti.

Program kapsamında merkezi gezen ve faaliyetler hakkında bilgi alan Ersoy, düzenlenen müzik dinletisini izledi ve Türkçe öğrenen üniversite öğrencileriyle sohbet etti.