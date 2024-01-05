Bakan Ersoy: Antalya rekor kırmaya devam edecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde rekor kırmaya başladığını belirterek, "Antalya rekor kırmaya başladı ve devam ediyor, inşallah bundan sonra da her sene üstüne koyarak, rekor kırarak bu sayıları yukarı doğru taşımaya devam edecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Side Kazı Evi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında kısa bir değerlendirme yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmin başkenti olarak kabul edildiğini söyleyerek, "Antalya'nın da en büyük ikinci ilçesi Manavgat turizmde baktığınız zaman da yatak sayısı olarak en yüksek sayıya sahip ilçemiz. O açıdan da Kültür ve Turizm Bakanı olarak bizim de öncelikli takip ettiğimiz, yakinen takip ettiğimiz ilçelerin başında geliyor" dedi.

'ANTALYA REKOR KIRMAYA BAŞLADI VE DEVAM EDİYOR'

Antalya'nın 2023 yılında 15 milyon 600 binin üzerinde turist ağırladığını anlatan Bakan Ersoy, "Önceki seneye göre kıyaslandığında yüzde 16'lık bir artış söz konusu, geçmiş yıllara bakıldığında da rekor sayıda turist aldığı bir yıl oldu. Antalya 2023'ü, en fazla turist ağırladığı 2019 yılının da üstüne çıkarak rekor ziyaretçi sayısıyla kapatmış oldu. Ocak sonunda kesin rakamlar çıktığı zaman zaten kamuoyuyla ve sizlerle de net bir şekilde paylaşacağız. Ama şu andaki verilerle zaten Antalya rekor kırmaya başladı ve devam ediyor, inşallah bundan sonra da Antalya'mız her sene üstüne koyarak, rekor kırarak, bu sayıları yukarı doğru taşımaya devam edecek" diye konuştu.

'HAZIRLIK YAPMAZSANIZ RAKAMLARI YÜKSELTEMEZSİNİZ'

Rekorların hazırlık yapılmadan olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Bunların hazırlığını yapmazsanız zaten bu rakamları da yükseltme şansınız yok. Biliyorsunuz 2 sene önce Antalya Havalimanı ihalesi başarıyla gerçekleştirildi. İhale rekor gelir taahhüdü ile gerçekleşti ve hızlı bir şekilde yatırıma devam ediyor. Havalimanında 2024 yılında ilk ilave kapasiteleri devreye alınmaya başlanacak ve 2025 yaz sezonunda da inşallah kapasitesi 2 katına çıkmış bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Yine geçen ay uzun zamanda takip ettiğimiz havalimanı ile birlikte artan turist yoğunluğunu karşılamak için gerekli otoban ihalesi gerçekleşti. O da çok çok önemli bir ihaleydi. Antalya'ya olan güveni gösteriyor. Aslında yatırımcılar yap işlet devret modeliyle belli garantiler yapılacak bir havalimanı, o da gerçekleşmiş oldu. Antalya'dan Alanya'ya ulaşımla ilgili ana sıkıntıyı çözecek bir yatırım" dedi.

'SİDE'DE 20 YILLIK İŞLERİ 1 YILDA YAPTIK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak turizm bölgelerinde büyükşehir belediyelerinin yapamadığı altyapı yatırımlarını üstlendiklerini belirten Bakan Ersoy, Antalya'da turizm sezonunu 12 aya yaymak için yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Turizmi 12 aya yaymak için kültür turizminin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra nitelikli turisti yakalamamız gerekiyor. Sezonu 12 aya yaymamız gerekiyor. O açıdan Side çok çok önemli. Side turizmin ilk başladığı şehirlerden biri ama sezon hala 12 aya yayılmış değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Side Antik Kenti'ne çok ciddi yatırım yapıyoruz. Burada devam eden kazılar için bütçe çok ciddi oranlarda artırıldı. Kazı başkanımız Feriştah Alanyalının deyimiyle işleri o kadar hızlandırdık ki 20 yıllık işi 1 yıla sığdırır hale geldik. Buradaki çalışmaları sadece kazarak veya kazdıklarımızı restore ederek, koruyarak yapmıyoruz. Aydınlatma sistemlerini de devreye alıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 'Geleceği Miras' konsepti adıyla yeni bir proje başlattık. Bunun da ilk çalışmaları önce Patara, sonra Side'de gerçekleşti. Yaklaşık 100 milyonluk bir bütçeyle çok ciddi bir restorasyon ve kazı çalışması yapıldı. Sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz. Yoğun bir şekilde bu çalışmaları burada devam ettireceğiz. Şu ana kadarki kazının 4 katı bir kazı gerçekleşecek ve 76 yıldır kazılıyor. Buradaki bütün yapılar tarihi yapıların hepsi restore edilerek ayağa kaldırılacak. Özellikle aydınlatması da paralel olarak gidecek. Niye bunu özellikle diyorum? Çünkü turizmi hem 12 aya yaymak istiyoruz hem de turisti otelin dışında ilçe merkezlerine çekmek istiyoruz. Yaz mevsiminde burası çok sıcak, turistler gün batımından sonra gezmek istiyor. Aydınlatmayla birlikte bu imkanı da vermiş olacağız."

'SON 5 SENEDE ÖREN YERLERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 45 ARTTI'

Bakan Ersoy, son 5 senede yaptıkları çalışmalarla ören yerlerinde ziyaretçi sayısını yüzde 45 artırdıklarını ifade ederek, "Sadece Side'de geçen seneden bu seneye yüzde 27 artış var. Bu bölgeye daha fazla ziyaretçi gelmiş. Şimdi işte hedefimiz hem turistlerin otelden çıkıp sezonda ilçeye inmeleri hem de sezonu uzatarak 12 aya yaymak. Çünkü kültür turizmiyle ilgili gelen yolcu, deniz, kum, güneş gibi değil, sadece yüksek sezonda gelmiyor. Düşük sezonda da geliyor. Hedefimiz sezonu 12 aya yayarak nitelikli turizm yakalamak, hem gelir grubu yüksek turisti hedeflemek hem de esnafın bundan hak ettiği payı almasını sağlamak" dedi.

Basına kapalı devam toplantıda Manavgat'ın mahallelerinden gelen muhtarlar, yaşadıkları sorunları anlattı, isteklerini dile getirdi, temenni ve görüşlerini ifade etti. Bakan Ersoy, sorunların çözümü için ilgili müdürlere talimat verdi.