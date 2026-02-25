Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" Yapıldı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nda, ülke genelindeki asayiş ve güvenlik konuları değerlendirildi. Toplantıda suçla mücadele ve alınan tedbirler üzerinde duruldu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen "Güvenlik Toplantısı"nda yurt genelindeki asayiş ve güvenlik konuları değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ülke genelindeki asayiş ve güvenlik konuları, suçla mücadelede yürütülen çalışmalar, alınan ve planlanan tedbirler ile kurumlarımız arasındaki koordinasyon ve iş birliği süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız güçlü iş birliği ve tam koordinasyonla kararlılıkla sürdürülmektedir."

