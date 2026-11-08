Bakan Çiftçi, Ulus'ta Polisevi ve Vilayetler Evi planlarını değerlendirdi

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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresi ile Ulus bölgesinde yürütülen dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Bakan Mustafa Çiftçi, yapısal dönüşümün başladığı Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresi ile Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan bölgede kapsamlı incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi'nin Ulus bölgesindeki inceleme programına; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de eşlik etti.

Ulus'un çehresini değiştirecek yeni projelerin de değerlendirildiği programda, Bakan Mustafa Çiftçi, "Bölgenin tarihi dokusuna zarar veren, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledik. Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasına yönelik planlamaları da değerlendirdik" dedi.

Bölgeye kazandırılacak Polisevi'nin asayiş açısından taşıdığı öneme de değinen Bakan Çiftçi, bu tesisin Ulus'taki huzur ve güven iklimine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Çiftçi, programı kapsamında ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek emniyet personeliyle bir araya geldi, yürütülen güvenlik faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'TARİHİ VE MANEVİ MİRAS GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK'

İncelemelerinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, cami avlusunda vatandaşlarla sohbet edip, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çiftçi, "Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin gönüllere ışık tutan manevi mirası, Ankara'mızın en kıymetli hazinelerindendir. Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi ve milli irademizin simgelerinden 1'inci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ile bu kadim bölgenin tarihi kimliğini yaşatmayı önemsiyoruz. Hedefimiz, bu müstesna bölgenin manevi iklimini koruyarak tarihi mirasını ihya etmek, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği güvenli ve nezih bir çevre oluşturmaktır. Ankara'mızın tarihi ve manevi mirasını gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki dönüşümün kurumlar arası güçlü iş birliğiyle yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Kıymetli, güzel bir çalışma oldu. Büyükşehir Belediyesine, Ankara Valiliğimize, Emniyetimize teşekkür ediyoruz. Altındağ Belediyemizin de büyük katkıları, çabaları ve destekleri oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı