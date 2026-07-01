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2.763 kontrol noktası kaldırıldı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm süreci kapsamında 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdiklerini duyurdu.

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm süreci kapsamında 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdiklerini duyurdu.

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

"İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda; 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik."

Yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da 2'si Gri, 1'i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."

Kaynak: ANKA
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