Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Çiftçi, SOBE'de eğitim alan Dilara'nın üretim tesisi planını paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'daki SOBE ziyaretini sosyal medyada videolu paylaştı. Çiftçi, ziyarette uygulama mutfağında kek hazırlayan 23 yaşındaki Dilara'nın 2 yıldır SOBE'de eğitim aldığını ve yakında bir üretim tesisinde çalışmaya başlamasının planlandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfına (SOBE) gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Çiftçi, paylaşımında, Konya'da, Selçuklu Belediyesinin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren SOBE'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Uygulama mutfağında kek hazırlayan Dilara ile tanıştıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz kekin tarifini merak ederken Dilara'mız da bizi merak etmiş. Önce adımı, sonra yaşımı sordu. Anlaşılan mutfakta yalnızca kek değil, tatlı mı tatlı bir sohbet de hazırlanıyormuş. 23 yaşındaki Dilara'mız 2 yıldır SOBE'de eğitim alıyor. Yakında bir üretim tesisinde çalışmaya başlaması da planlanıyor. Bu güzel haber sevincimizi daha da artırdı.

SOBE'de her biri ayrı bir kabiliyete, ayrı bir hayale sahip nice evladımız var. Burada sevgiyle, sabırla verilen eğitim sayesinde yeteneklerini geliştiriyor, geleceğe güvenle hazırlanıyorlar. Böylesine kıymetli bir hizmeti Konya'mıza kazandıran Selçuklu Belediyemize, gönüllerini evlatlarımıza adayan SOBE ailemize ve fedakar anne babalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Rabb'im Dilara'mızın ve bütün evlatlarımızın bahtını güzel, yollarını açık eylesin. Yüzlerinden tebessüm eksik olmasın."

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

İktidarda kalma planı deşifre oldu! Muhalif liderin iddiası vahim

Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
Yayında 'Rahmet okumayan' Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

Yayında "Rahmet okumayan" sunucu sessizliğini bozdu
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi

Salah için büyük sürpriz! Devlet töreni düzenlenecek