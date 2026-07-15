Haberler

Bakan Çiftçi: Şehitler sayesinde özgürce nefes alıyoruz

Bakan Çiftçi: Şehitler sayesinde özgürce nefes alıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Bugün bu vatan üzerinde özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, Ezan-ı Muhammedi semalarımızda yankılanıyor ve devletimiz dimdik ayaktaysa şehadet makamına yürüyen kahramanlarımızın sayesindedir" - "15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün bu vatan üzerinde özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, Ezan-ı Muhammedi semalarımızda yankılanıyor ve devletimiz dimdik ayaktaysa şehadet makamına yürüyen kahramanlarımızın sayesindedir." dedi.

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, şehit yakınları, gaziler ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri de yer aldı.

Buradaki konuşmasına şehitleri anarak başlayan Çiftçi, "15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, 15 Temmuz'da devletin bağımsızlığına, milletin iradesine, bayrağa ve ezana yönelik bir işgal teşebbüsü yaşandığını belirtti.

Ülke tarihinde nice badirenin imanla aşıldığının altını çizen Çiftçi, milletin yine o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ayağa kalktığını ifade etti.

"Tarihin en büyük destanı"

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz'da büyük bir iman ve teslimiyet örneği sergilendiğini belirterek, "'Evladına son kez sarılıp yola çıkan, annesinden helallik alıp meydanlara koşan, sabah namazını şehadetle karşılayan, Uhudların, Yasinlerin, İlhanların 'eşimi ve çocuklarımı ümmete emanet ediyorum' diyen Halillerin, 3 yaşında bebeğini uyutup göreve giden Demetlerin iman ve teslimiyeti 15 Temmuz gecesini tarihin en büyük destanı yapmıştır. Bugün burada isimlerini tek tek sayamasak da her biri milletimizin kalbine kazınmış olan o kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

"Şehadet Uykusu" adlı eserden dizeler okumasının ardından Çiftçi, "Bugün bu vatan üzerinde özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, Ezan-ı Muhammedi semalarımızda yankılanıyor ve devletimiz dimdik ayaktaysa şehadet makamına yürüyen kahramanlarımızın sayesindedir." diye konuştu.

Çiftçi, devletin dün olduğu gibi bugün ve yarın da şehit yakınları ve gazilerinin yanında olacağını vurgulayarak, "15 Temmuz bize bir hakikati yeniden göstermiştir. Devletler silahla korunur ama milletler imanla, şuurla ve birlikle ayakta kalır. Bugün bizlere düşen görev, o geceyi mümkün kılan imanı, inancı ve vatan sevgisini gelecek nesillere bir dava olarak taşımaktır." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

Uyuşturucudan tutuklanan avukat, CHP'li belediye meclis üyesi çıktı
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor