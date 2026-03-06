Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yaptığı ziyarette deniz emniyeti, arama kurtarma faaliyetleri ve modernizasyon projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette, kamu kaynaklarının etkin kullanımı değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir tarafından karşılanan Çiftçi, şeref defterini imzaladı.

Bakan Çiftçi'nin komutanlık çalışmaları hakkında bilgi aldığı ziyarette, denizlerde arama kurtarma, deniz emniyeti ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler, deniz sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele hususunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette, yerli ve milli imkanlarla envantere dahil edilecek yüzer ve uçar unsurlar ile mevcut unsurların modernizasyon projeleri, denizde durumsal farkındalığın sağlanması ve Komuta Kontrol Sistemlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik geliştirilen projeler ele alındı.

Personel planlaması ve eğitim faaliyetleri, uluslararası ilişkiler kapsamında dost ve müttefik ülkelerin sahil güvenlik teşkilatları ile yürütülen çalışmalar ile yaygın konuş politikası kapsamında devam eden ve planlanan yatırım projeleri de kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanımına yönelik süreçler de görüşüldü.

Açıklamada, " Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için Mavi Vatan'da görev yapan kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmaları kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Ziyarette Çiftçi'ye, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor