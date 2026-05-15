Bakan Çiftçi'den Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonuna ilişkin açıklama yaparak, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak, kaçakçılığın her türüyle olduğu gibi kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi de kararlılıkla sürdürecek, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin hafızasını taşıyan kültür varlıklarımızın korunması, yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda tarihimize, kimliğimize ve milletimizin emaneti olan değerlere sahip çıkma meselesidir. İçişleri Bakanlığı olarak, kaçakçılığın her türüyle olduğu gibi kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelemizi de kararlılıkla sürdürecek, bu topraklara ait olanın yine bu topraklarda muhafaza edilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı destek ve nezaketleri dolayısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyor, operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
