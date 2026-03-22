İçişleri Bakanı Çiftçi'den polis ziyaretlerine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam Polis Merkez Amirliği ve İstanbul Yolu Polis Uygulama Noktası'ndaki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın son gününde Kızılcahamam Polis Merkez Amirliği'ni ziyaret ederek görev başındaki emniyet mensuplarıyla bayramlaştıklarını belirtti.

Ardından, İstanbul Yolu Polis Uygulama Noktası'nda denetimlerini sürdüren polisler ve vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını tebrik ettiklerini aktaran Çiftçi, "Bayram süresince milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi'nin paylaşımında, ziyaretlere ilişkin görüntüler de yer aldı.